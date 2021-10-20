Агент Головина объяснил, почему полузащитник пропустит матч с ПСВ

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, объяснил, почему его клиент не сыграет в матче с ПСВ в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, россиянин получил повреждение паха в матче 9-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). Ранее «Чемпионат» первым сообщил, что Александр Головин пропустит из-за травмы около трёх недель. Позже эту информацию подтвердили в РФС. Из-за повреждения футболист не смог сыграть в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022. Головину сделали МРТ – у него была диагностирована травма паха.

«Игру с ПСВ он пропустит. Чувствует себя хорошо, но одна тренировка в общей группе — слишком мало. Нужно набрать кондиции. По решению тренерского и медицинского штабов Саша остался в Монако и будет готовиться к следующей игре чемпионата», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.