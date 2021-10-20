«Зенит» и «Ювентус» опубликовали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 20 октября, пройдёт матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022, в котором встретятся «Зенит» и «Ювентус». Встреча на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Команды объявили стартовые составы на противостояние:

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Дуглас, Барриос, Ловрен, Вендел, Малком, Клаудиньо, Караваев, Дзюба, Ракицкий.

«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Маккени, де Шильо, Алекс Сандро, Бонуччи, Локателли, Мората, Бентанкур, Бернардески, Кьеза.

Встречу группового этапа обслужит бригада судей из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. Ассистенты — Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Четвёртый рефери — Ален Бьери.



Санкт-петербургский «Зенит» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. Туринский «Ювентус» (6) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (3) и «Мальмё» (0).