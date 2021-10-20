«Манчестер Юнайтед» — «Аталанта»: Роналду — в стартовом составе, Миранчук — в запасе

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Аталанты» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Мактоминей, Гринвуд, Фред, Фернандеш, Рэшфорд, Роналду.

Запасные: Хендерсон, Бейи, Погба, Мата, Лингард, Далот, Кавани, Санчо, Теллес, Матич, ван де Бек, Эланга.

«Аталанта»: Муссо, Мехле, Паломино, Демирал, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Фройлер, Пашалич, Иличич, Муриэль.

Запасные: Росси, Спортьелло, Пеццелла, Малиновский, Скальвини, Миранчук, Ловато, Сапата, Пикколи.

Матч пройдёт на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.