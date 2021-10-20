«Манчестер Юнайтед» — «Аталанта»: Роналду — в стартовом составе, Миранчук — в запасе
Поделиться
Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Аталанты» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Мактоминей, Гринвуд, Фред, Фернандеш, Рэшфорд, Роналду.
Запасные: Хендерсон, Бейи, Погба, Мата, Лингард, Далот, Кавани, Санчо, Теллес, Матич, ван де Бек, Эланга.
«Аталанта»: Муссо, Мехле, Паломино, Демирал, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Фройлер, Пашалич, Иличич, Муриэль.
Запасные: Росси, Спортьелло, Пеццелла, Малиновский, Скальвини, Миранчук, Ловато, Сапата, Пикколи.
Матч пройдёт на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Комментарии
- 20 октября 2021
-
21:50
-
21:47
-
21:36
-
21:26
-
21:13
-
21:05
-
21:05
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:47
-
20:45
-
20:38
-
20:32
-
20:28
-
20:25
-
20:25
-
20:16
-
20:15
-
20:14
-
20:08
-
20:05
-
20:01
-
20:00
-
19:59
-
19:50
-
19:47
-
19:37
-
19:28
-
19:26
-
19:18
-
19:16
-
19:15
-
19:09
-
19:03
Партнерский контент