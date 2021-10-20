«Челси» и «Мальмё» опубликовали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 20 октября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между английским «Челси» и шведским «Мальмё». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Команды встретятся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Команды встречаются в рамках группы H.

Клубы опубликовали стартовые составы на противостояние:

«Челси»: Менди, Силва, Кристенсен, Чилуэлл, Аспиликуэта, Рюдигер, Маунт, Жоржиньо, Канте, Лукаку, Вернер.

«Мальмё»: Далин, Бергет, Ольссон, Нильсен, Ларссон, Брорссон, Инносент, Пенья, Кристиансен, Колак, Бирманчевич.

Встречу обслужит французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Ему будут помогать ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный рефери — Томас Леонар.