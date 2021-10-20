«Челси» и «Мальмё» опубликовали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 20 октября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между английским «Челси» и шведским «Мальмё». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Команды встретятся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Команды встречаются в рамках группы H.
Клубы опубликовали стартовые составы на противостояние:
«Челси»: Менди, Силва, Кристенсен, Чилуэлл, Аспиликуэта, Рюдигер, Маунт, Жоржиньо, Канте, Лукаку, Вернер.
«Мальмё»: Далин, Бергет, Ольссон, Нильсен, Ларссон, Брорссон, Инносент, Пенья, Кристиансен, Колак, Бирманчевич.
Встречу обслужит французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Ему будут помогать ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный рефери — Томас Леонар.
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