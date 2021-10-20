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На «Газпром Арене» протекает крыша перед матчем Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус»

На «Газпром Арене» протекает крыша перед матчем Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус»
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На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге протекает крыша, в городе идёт проливной дождь. В 22:00 на арене начнётся матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022, в котором встретятся «Зенит» и «Ювентус». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире матч «Зенит» — «Ювентус» можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

На «Газпром Арене» протекает крыша перед матчем Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус»

На «Газпром Арене» протекает крыша перед матчем Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус»

Встречу группового этапа обслужит бригада судей из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. Ассистенты — Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Четвёртый рефери — Ален Бьери.

Санкт-петербургский «Зенит» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. Туринский «Ювентус» (6) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (3) и «Мальмё» (0).

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