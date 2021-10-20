«Барселона» минимально обыграла киевское «Динамо» благодаря голу Пике

Сегодня, 20 октября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и киевским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 19:45. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



Единственный гол в матче забил Жерар Пике. Он ногой с линии вратарской вколотил мяч в сетку после навеса из-за пределов штрафной.



Матч обслуживала французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Ему помогали ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Жереми Пиньяр.

«Барселона» и киевское «Динамо» играют в одной группе с «Баварией» и Бенфикой. В данный момент турнирную таблицу квартета возглавляет немецкий клуб.