«Российская империя». Красочный перформанс фанатов «Зенита» с изображением Петра I

Болельщики «Зенита» устроили красочный перформанс в начале матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом». Фанаты вывесили изображение Петра I с надписью на английском «Российская империя. 22.10.1721».

Сегодня, 22 октября, исполнилось 300 лет со дня, когда Пётр I получил статус императора.

Фото: «Чемпионат»

Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Ювентус».



Обслуживает матч «Зенит» — «Ювентус» швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Помогают ему ассистенты Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. В роли четвёртого судьи выступает Ален Бьери.



«Зенит» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. «Ювентус» (6) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (3) и «Мальмё» (0).