«Спартак» выступил с заявлением о нападении на журналиста после матча с «Лестером»

Московский «Спартак» выступил с заявлением по поводу нападения на журналиста возле VIP-входа на стадион «Открытие Банк Арена», где столичный клуб принимал «Лестер» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу гостей.

Напомним, в стычке с неизвестным пострадал журналист РБК Александр Щёголев. И его, и нападавшего отвели в полицейский участок.

«Клуб решительно осуждает факт нападения на журналиста РБК, которое произошло возле нашего стадиона. Личность нападавшего установлена. Сотрудники службы безопасности и пресс-служба находятся в контакте с потерпевшим», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

Ранее появилось видео момента нападения. В ходе конфликта агрессор выражался нецензурно.