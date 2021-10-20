Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жорди Альба подвёл итоги матча с киевским «Динамо»

Жорди Альба подвёл итоги матча с киевским «Динамо»
Комментарии

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба подвёл итоги матча с киевским «Динамо» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Мы могли забить больше в первом тайме. Во втором играли не лучшим образом, но и у соперника не было моментов. У нас были сложности с прессингом, пришлось покомбинировать. Пике, конечно, защитник по позиции, но забил уже много голов за карьеру. Но правда в том, что я отдал ему пас-конфетку, ему стоит меня поблагодарить. Мы подходим к «класико» в хорошем настроении после побед сегодня и с «Валенсией». Это были два хороших матча. Против «Реала» будет тяжело, но мы надеемся порадовать фанатов», – приводит слова Альбы Marca.

Единственный гол в матче забил Жерар Пике. Он ногой с линии вратарской вколотил мяч в сетку после навеса из-за пределов штрафной.

Новость по теме
«Барселона» минимально обыграла киевское «Динамо» благодаря голу Пике
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021