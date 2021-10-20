Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба подвёл итоги матча с киевским «Динамо» (1:0) в Лиге чемпионов.
«Мы могли забить больше в первом тайме. Во втором играли не лучшим образом, но и у соперника не было моментов. У нас были сложности с прессингом, пришлось покомбинировать. Пике, конечно, защитник по позиции, но забил уже много голов за карьеру. Но правда в том, что я отдал ему пас-конфетку, ему стоит меня поблагодарить. Мы подходим к «класико» в хорошем настроении после побед сегодня и с «Валенсией». Это были два хороших матча. Против «Реала» будет тяжело, но мы надеемся порадовать фанатов», – приводит слова Альбы Marca.
Единственный гол в матче забил Жерар Пике. Он ногой с линии вратарской вколотил мяч в сетку после навеса из-за пределов штрафной.
- 20 октября 2021
-
23:18
-
23:10
-
23:03
-
22:55
-
22:52
-
22:38
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
21:56
-
21:50
-
21:47
-
21:36
-
21:26
-
21:13
-
21:05
-
21:05
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:47
-
20:45
-
20:38
-
20:32
-
20:28
-
20:25
-
20:25
-
20:16
-
20:15
-
20:14
-
20:08
-
20:05
-
20:01