Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба подвёл итоги матча с киевским «Динамо» (1:0) в Лиге чемпионов.



«Мы могли забить больше в первом тайме. Во втором играли не лучшим образом, но и у соперника не было моментов. У нас были сложности с прессингом, пришлось покомбинировать. Пике, конечно, защитник по позиции, но забил уже много голов за карьеру. Но правда в том, что я отдал ему пас-конфетку, ему стоит меня поблагодарить. Мы подходим к «класико» в хорошем настроении после побед сегодня и с «Валенсией». Это были два хороших матча. Против «Реала» будет тяжело, но мы надеемся порадовать фанатов», – приводит слова Альбы Marca.

Единственный гол в матче забил Жерар Пике. Он ногой с линии вратарской вколотил мяч в сетку после навеса из-за пределов штрафной.