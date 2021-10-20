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«Спартак» не может обыграть английский клуб на протяжении 20 лет

«Спартак» не может обыграть английский клуб на протяжении 20 лет
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«Спартак» не смог одержать ни одну победу в последних девяти матчах с английскими клубами в еврокубках с 2001 года, сообщает OptaIvan.

В девяти встречах с британцами красно-белые дважды сыграли вничью и потерпели семь поражений. При этом в 11 матчах с англичанами с 1982 по 2000 год «Спартак» одержал девять побед.

Сегодня, 20 октября, проходил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу гостей.

Футболист «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче. Соболев получил пас от Зелимхана Бакаева и пробил из угла штрафной. Мяч зацепил спину Сумаре и влетел в сетку — Шмейхель не дотянулся до мяча. Затем Джордан Ларссон увеличил разницу в счёте. Виктор Мозес пошёл в борьбу и отобрал мяч у Сёюнджю на фланге. Виктор влетел в штрафную и прострелил в центр, а Ларссон в касание переправил мяч в сетку.

После этого игрок «Лестера» Патсон Дака сократил отставание гостей. Келечи Ихеаначо сделал мягкий заброс в штрафную, Дака по центру выскочил один на один и пробил в угол ворот. Затем Дака забил ещё 3 мяча, оформив покер. В ответ на это Александр Соболев забил ещё один мяч.

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