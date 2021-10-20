Николай Рассказов — о своей игре с «Лестером»: не ошибаются только мёртвые

Защитник «Спартака» Николай Рассказов оценил свою игру в матче с «Лестером», который завершился со счётом 4:3 в пользу английского клуба.

«Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мёртвые», — цитирует Рассказова «Рейтинг Букмекеров».

Футболист «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче. Затем Джордан Ларссон увеличил разницу в счёте. После этого игрок «Лестера» Патсон Дака сократил отставание гостей. Келечи Ихеаначо сделал мягкий заброс в штрафную, Дака по центру выскочил один на один и пробил в угол ворот. Затем Дака забил ещё 3 мяча, оформив покер. В ответ на это Александр Соболев забил ещё один мяч.