«Бавария» разгромила «Бенфику», Зане оформил дубль

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» проиграла «Баварии». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 70-й минуте единственный гол в матче забил форвард «Баварии» Лерой Зане. Судья назначил штрафной удар, Зане долго готовился и исполнил роскошный, неберущийся, мощнейший удар над «стенкой» в ближний угол на средней высоте. На 80-й минуте Эвертон забил в свои ворота. Спустя две минуты Роберт Левандовски довёл счёт до разгромного. Ещё через две минуты Зане оформил дубль.

Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Помогали ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге (Сучава, Румыния). Резервный рефери — Марчел Бырсан.

«Бавария» в трёх матчах набрала 9 очков и занимает первое место в группе Е. «Бенфика» (4) — вторая.