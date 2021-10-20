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«Лилль» вничью сыграл с «Севильей» в третьем туре Лиги чемпионов

«Лилль» вничью сыграл с «Севильей» в третьем туре Лиги чемпионов
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Французский «Лилль» вничью сыграл с испанской «Севильей» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов (0:0). Встреча прошла на стадионе Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Матч обслуживала английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Дэвид Кут. Оливер показал хозяевам четыре жёлтые карточки, гости получили одну.

«Лилль» и «Вильярреал» представляют группу G, куда также попали «Ред Булл Зальцбург» и «Вольфсбург». В данный момент турнирную таблицу квартета с семью очками возглавляет «Зальцбург», ранее обыгравший «Вольфсбург» со счётом 3:1.

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур
20 октября 2021, среда. 22:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
0 : 0
Севилья
Севилья, Испания
Комментарии
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