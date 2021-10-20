«Вильярреал» на выезде крупно обыграл «Янг Бойз» в третьем туре Лиги чемпионов

Испанский «Вильярреал» одержал победу на выезде в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Унаи Эмери обыграли швейцарский «Янг Бойз» со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе Стад де Суисс Ванкдорф (Берн, Швейцария).
На шестой минуте матча счёт открыл полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино, через 10 минут преимущество гостей упрочил нападающий Жерар Морено с передачи Дани Парехо. На 88-й третий гол «Вильярреала» забил испанский защитник Альберто Морено, точку в противостоянии поставил нигериец Саму Чуквезе.
Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ему помогали ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери – белорус Алексей Кульбаков.
Несмотря на победу «Вильярреал» располагается на третьем месте в группе F, где также представлены «Манчестер Юнайтед» и «Аталанта», «Янг Бойз» идёт четвёртым.
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