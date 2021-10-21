Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвёл итоги матча с «Барселоной» (0:1) в Лиге чемпионов.
«Конечно, я недоволен результатом. Недоволен счётом, недоволен первым таймом. Во второй половине мы преодолели боязнь играть против «Барселоны» и могли добиться большего. Наши игроки должны понимать, что это уровень ЛЧ. Это высокий уровень, на который нужно подняться и нам. Здесь намного больше агрессивности по сравнению с УПЛ, а соперники техничные и быстрые.
У «Барселоны» было 18 фолов, а у нас – 7. Фолами они прерывали все наши попытки развить контратаку, они были агрессивнее нас. В начале матча у нас был момент – выход 3 в 1. На таком уровне нужно реализовывать такие моменты, нужно доводить дело до конца, ведь 1 гол меняет картину на футбольном поле», — цитирует Луческу ua.tribuna.com со ссылкой на Megogo.
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