Ярослав Ракицкий подвёл итоги матча с «Ювентусом»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий подвёл итоги матча с туринским «Ювентусом», который завершился со счётом 1:0 в пользу итальянского клуба.

«Не знаю, чего не хватило. Вроде концентрация была, всё было. Мы не боялись играть и даже некоторое время доминировали. У нас были моменты, эпизоды. Но это футбол — мы не забиваем, а у них один полумомент и забили. В эпизоде с голом рядом с Кулушевским был Чистяков, я за ним. Хорошая подача, и хорошо пробил. Хорошая игра, динамичная. Думаю, всем понравилось, как играли «Зенит» и «Ювентус». Никто не отбивался, пытались контролировать мяч. Была содержательная игра, но не забили.



Для нас сегодня был праздник. Это большой праздник. Мы бьёмся в чемпионате, чтобы играть в таких матчах. Сегодня ни в коем случае не переживали, хотели показать болельщикам, что можем и хотим играть в красивый футбол. Позитивные моменты? Ну какие позитивные моменты… Надо забивать голы. Были моменты, но надо забивать. Вот и всё», — цитирует Ракицкого «Матч ТВ».