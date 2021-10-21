Дака делал сальто, фанаты почтили память «20 октября». Фото поражения «Спартака»

20 октября проходил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу гостей.
Футболист «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче. Соболев получил пас от Зелимхана Бакаева и пробил из угла штрафной. Мяч зацепил спину Сумаре и влетел в сетку — Шмейхель не дотянулся до мяча. Затем Джордан Ларссон увеличил разницу в счёте. Виктор Мозес пошёл в борьбу и отобрал мяч у Сёюнджю на фланге. Виктор влетел в штрафную и прострелил в центр, а Ларссон в касание переправил мяч в сетку. После этого игрок «Лестера» Патсон Дака сократил отставание гостей. Келечи Ихеаначо сделал мягкий заброс в штрафную, Дака по центру выскочил один на один и пробил в угол ворот. Затем Дака забил ещё 3 мяча, оформив покер. В ответ на это Александр Соболев забил ещё один мяч.
Нападающий «Лестера» Патсон Дака прокомментировал покер в ворота «Спартака» в матче 3-го тура Лиги Европы (4:3).
«Это был замечательный матч, было непросто, но мы показали характер, выигрывали единоборства и победили. Я забил очень похожие голы? Голы, может, и выглядели легко, но забить «Спартаку» на самом деле очень сложно. Но я знаю свои силы, скорость, вложил всю свою концентрацию, чтобы забить. Надеюсь, это мой первый покер за «Лестер», но далеко не последний. Но сейчас не лучшее время, чтобы праздновать – скоро у нас новая игра, надо сконцентрироваться на следующем матче», — передаёт слова Дака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Лестер» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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