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Куман: нельзя прощать соперника так часто, мы рисковали своей головой

Куман: нельзя прощать соперника так часто, мы рисковали своей головой
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвёл итоги матча с киевским «Динамо» (1:0) в Лиге чемпионов.

«После перерыва у нас было три явных возможности забить. Нельзя прощать соперника так часто, мы ведь рисковали своей головой. К счастью, мы идеально играли в защите. Но всегда можно пропустить один мяч. Нужно снимать все вопросы, тем более мы превосходили соперника. После часа игры счёт должен был быть 2:0 или 3:0. Понимаю людей, которые уходят домой огорчёнными. Я с ними согласен, «Барселона» в такой игре, имея столько моментов, должна забивать больше», – цитирует Кумана Marca.

Единственный гол в матче забил Жерар Пике. Он ногой с линии вратарской вколотил мяч в сетку после навеса из-за пределов штрафной.

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