«Зенит» проиграл три матча подряд впервые за год

«Зенит» проиграл три матча подряд впервые в 2021 году. Подопечные Сергея Семака дома уступили «Ювентусу» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1). Футболисты «Ювентуса» открыли счёт на 86-й минуте. Маттио Де Шильо с левого фланга выполнил мягкую подачу в центр штрафной, откуда Деян Кулушевски беспрепятственно головой подрезал мяч в дальний угол ворот.

Ранее «Зенит» уступил «Сочи» (1:2) и тульскому «Арсеналу» (1:2) в чемпионате России.

В последний раз такая серия была у «Зенита» год назад: 20 октября 2020 года команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение от «Брюгге» (1:2) в ЛЧ, 24-го – проиграла «Рубину» (1:2) в РПЛ, а 28-го уступила дортмундской «Боруссии» (0:2) также в Лиге чемпионов.

«Зенит» идёт третьим в группе H с 4 очками. Лидирует «Ювентус» с 9 очками, у «Челси» 6 баллов, у «Мальмё» – 0.