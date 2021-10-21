Радимов рассказал, за счёт чего «Зенит» может выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Зенита-2», бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о турнирных шансах питерцев после матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1).



«Если брать турнирную таблицу, то, конечно, фаворитами являются «Ювентус» и «Челси». Но математические шансы на выход в плей-офф по-прежнему есть. Поймите, турнир-то скоротечный… Ежу понятно, что следующая игра в Турине будет решающей. Если не получится победить, то шансов на выход из группы практически не останется. Но если не проиграть «Ювентусу» в следующем туре, а затем удачно сыграть с «Челси» и «Мальмё», — всё может быть. Надо играть, пока есть шансы», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сегодня, 20 октября, прошёл матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022, в котором встретились «Зенит» и «Ювентус». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.