Радченко: «Зенит» ничем не уступал «Ювентусу». Если бы забили первыми — выиграли бы

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал поражение команды от «Ювентуса» (0:1) в матче третьего тура Лиги чемпионов.

«Безусловно, это обидное поражение. «Зенит» выглядел неплохо, ничем не уступал «Ювентусу». Матч был до первого гола, кто первый ошибся — проиграл. К сожалению, ошибся «Зенит». В концовке заснули наши защитники и пропустили мяч после фланговой подачи. Если бы «Зенит» забил первым, то выиграл бы.

Барриос очень хорошо выглядел в середине поля. Клаудиньо, в свою очередь, выполнил огромный объём работы, всегда хотел получить мяч на острие атаки. В целом, «Зенит» сыграл хороший матч, но, к сожалению, проиграл», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.