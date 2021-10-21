Радченко: «Зенит» ничем не уступал «Ювентусу». Если бы забили первыми — выиграли бы
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал поражение команды от «Ювентуса» (0:1) в матче третьего тура Лиги чемпионов.
«Безусловно, это обидное поражение. «Зенит» выглядел неплохо, ничем не уступал «Ювентусу». Матч был до первого гола, кто первый ошибся — проиграл. К сожалению, ошибся «Зенит». В концовке заснули наши защитники и пропустили мяч после фланговой подачи. Если бы «Зенит» забил первым, то выиграл бы.
Барриос очень хорошо выглядел в середине поля. Клаудиньо, в свою очередь, выполнил огромный объём работы, всегда хотел получить мяч на острие атаки. В целом, «Зенит» сыграл хороший матч, но, к сожалению, проиграл», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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