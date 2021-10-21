Сердар Азмун ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун после поражения в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1) ответил на вопрос о своём будущем.
«Что касается моего будущего, то я игрок «Зенита». Не знаю, что будет дальше, я сконцентрирован на «Зените», — передаёт слова Азмуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сообщалось, что «Байер» и «Лион» начали предварительные переговоры по поводу трансфера Азмуна на правах свободного агента. Обе команды рассчитывают, что форвард пополнит их состав летом, когда истекает его контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
В нынешнем сезоне Сердар Азмун провёл 13 матчей за «Зенит», в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Действующий контракт нападающего с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость иранца в € 25 млн.
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