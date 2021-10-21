Сергей Семак прокомментировал поражение от «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды от «Ювентуса» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1).
«Ювентус» больше контролировал мяч, хотя у нас были хорошие моменты. Они оказались лучше в завершении. Мы не реализовали свои моменты. Результат мог быть лучше, но что есть, то есть. Почему вышел Ловрен? Тройка защитников у нас есть. Барриос выходил, когда были травмы. Плюс много верховых подач. И два центральных защитника.
По поводу Кузяева — вопрос схемы. Мы выбрали вариант с Малкомом и Клаудиньо в атаке. Поэтому мы рассматривали вариант Далера как усиление. Плюс он много играет в последнее время. Дзюба в последних матчах забивает. Сердар выпал из ритма. Поэтому в старте вышел Артём, а Азмун на замену. Рассчитывали, что защитники подустанут. И у него будет больше пространства», — передаёт слова Семака Дмитрий Зимин.
- 21 октября 2021
-
00:54
-
00:53
-
00:45
-
00:45
-
00:36
-
00:35
-
00:32
-
00:29
-
00:27
-
00:27
-
00:25
-
00:21
-
00:16
-
00:14
- 20 октября 2021
-
23:55
-
23:55
-
23:53
-
23:53
-
23:52
-
23:52
-
23:43
-
23:18
-
23:10
-
23:03
-
22:55
-
22:52
-
22:38
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
21:56
-
21:50
-
21:47