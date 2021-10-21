Азмун: вы должны понять Дзюбу. Он провёл много матчей за сборную России

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун после поражения в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1) прокомментировал отказ Артёма Дзюбы от приглашения в сборную России.

«Дзюба отказался от сборной России? Дзюба — очень хороший игрок, он может помочь сборной России. Он реальный капитан, всегда улучшает свои игровые качества. Вы должны понять Дзюбу, потому что он провёл много матчей за национальную сборную. Надеюсь, у него хорошие отношения с тренером, и они думали вместе над этой ситуацией. Это решение Артёма. Если он говорит, что не может помочь сборной, то это так, он не врёт, я знаю Дзюбу. Я тоже как-то сказал, что не смогу помочь своей сборной, я не играл три месяца», — передаёт слова Азмуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.