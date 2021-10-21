Дзюба спорил с судьёй, игроки «Ювентуса» ярко праздновали победу. Фото поражения «Зенита»

20 октября прошёл матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022, в котором встретились «Зенит» и «Ювентус». Встреча на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге началась в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.
Футболисты «Ювентуса» открыли счёт на 86-й минуте. Маттиа Де Шильо с левого фланга выполнил мягкую подачу в центр штрафной, откуда Деян Кулушевски беспрепятственно головой подрезал мяч в дальний угол ворот.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды от «Ювентуса» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1).
«Ювентус» больше контролировал мяч, хотя у нас были хорошие моменты. Они оказались лучше в завершении. Мы не реализовали свои моменты. Результат мог быть лучше, но что есть, то есть. Почему вышел Ловрен? Тройка защитников у нас есть. Барриос выходил, когда были травмы. Плюс много верховых подач. И два центральных защитника. По поводу Кузяева — вопрос схемы. Мы выбрали вариант с Малкомом и Клаудиньо в атаке. Поэтому рассматривали вариант Далера как усиление. Плюс он много играет в последнее время. Дзюба в последних матчах забивает. Сердар выпал из ритма. Поэтому в старте вышел Артём, а Азмун — на замену. Рассчитывали, что защитники подустанут. И у него будет больше пространства», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Санкт-петербургский «Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка. Туринский «Ювентус» имеет в своём активе 9 очков. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» и «Мальмё».
Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Ювентус» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
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