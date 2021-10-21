Семак оценил тяжесть травм Клаудиньо и Малкома

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о повреждениях футболистов клуба Клаудиньо и Малкома, которые были получены в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«По Клаудиньо предварительно ушиб. По Малкому всё сложнее. Завтра проведём обследование», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Малком был заменён на 69-й минуте матча. Клаудиньо покинул поле на 88-й минуте.

Санкт-петербургский «Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка. Туринский «Ювентус» имеет в своём активе 9 очков.

Соперниками команд по группе Н являются «Челси» и «Мальмё».