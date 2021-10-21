Де Шильо: «Ювентусу» нужно выходить в плей-офф уже в следующем матче с «Зенитом»

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо прокомментировал победу в матче с «Зенитом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0).

«Нам важно было выиграть. Эти 3 очка нам не гарантируют прямой квалификации, но это большой шаг для выхода из группы. Нам нужно выходить в плей-офф уже в следующем матче с «Зенитом».

Я всегда уверен в своих качествах и возможностях. Мы играем практически каждые три дня. Поэтому есть необходимость в каждом игроке.

Мой контракт? Новостей нет. Мы не приступали к этой теме. Я в последнюю очередь думаю об этом. Концентрируюсь на поле.

Наш тренер хорошо управляет ситуацией и сложными моментами. В первых матчах мы искали нашу игру. Сейчас показываем всё больше и больше сыгранности. Нам было непросто после ухода Криштиану. Пришлось перестроиться. Наши конкуренты усилились. Мы не должны отвлекаться и уже завтра думать об игре с «Интером», — передаёт слова Де Шильо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Санкт-петербургский «Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка. Туринский «Ювентус» имеет в своём активе 9 очков. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» и «Мальмё».