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Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов

Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился очередным ярким достижением в Лиге чемпионов. Как сообщается в «твиттере» Goal, португальский нападающий забивал в Лиге чемпионов 38 командам, что является рекордом турнира.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» переиграл «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Роналду стал автором победного гола.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 68 минуте.

«Манчестер Юнайтед» в трёх матчах набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Аталанта» (4) — вторая.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» вновь сыграет с «Аталантой». Матч состоится 2 ноября.

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