Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился очередным ярким достижением в Лиге чемпионов. Как сообщается в «твиттере» Goal, португальский нападающий забивал в Лиге чемпионов 38 командам, что является рекордом турнира.
Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» переиграл «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Роналду стал автором победного гола.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 68 минуте.
«Манчестер Юнайтед» в трёх матчах набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Аталанта» (4) — вторая.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» вновь сыграет с «Аталантой». Матч состоится 2 ноября.
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