Гроссмейстер Карякин: Рассказов – человек, и не стоит вешать всех собак на него одного

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал поражение «Спартака» в третьем туре группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (3:4).
«Я следил за матчем «Спартака». Естественно, очень обидно, потому что вели 2:0. Наверное, не хватило защиты. По шахматам знаю, как важно в тяжёлый момент собраться и провести оборону. Если бы на перерыв ушли при счёте 2:0, все карты были бы в руках и огромное преимущество было бы у «Спартака». Когда пропустили, было неприятно психологически, и в следующем тайме играли слабее. Это спорт, это борьба. Думаю, надо провести работу с защитниками.
Рассказов – человек, и не стоит вешать всех собак на него одного. Понимаю, что игра командная, и вся команда должна разделять неудачу. Ошибался не только он, но ему, другим футболистам и в первую очередь тренеру надо провести работу над ошибками», — сказал Карякин в эфире телеканала «Матч ТВ».
После трёх туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 3 очка.
- 21 октября 2021
-
02:21
-
02:08
-
01:55
-
01:44
-
01:18
-
01:12
-
01:00
-
00:59
-
00:54
-
00:53
-
00:45
-
00:45
-
00:36
-
00:35
-
00:32
-
00:29
-
00:27
-
00:27
-
00:25
-
00:21
-
00:16
-
00:14
- 20 октября 2021
-
23:55
-
23:55
-
23:53
-
23:53
-
23:52
-
23:52
-
23:43
-
23:18
-
23:10
-
23:03
-
22:55
-
22:52
-
22:38