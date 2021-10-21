Гроссмейстер Карякин: Рассказов – человек, и не стоит вешать всех собак на него одного

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал поражение «Спартака» в третьем туре группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (3:4).

«Я следил за матчем «Спартака». Естественно, очень обидно, потому что вели 2:0. Наверное, не хватило защиты. По шахматам знаю, как важно в тяжёлый момент собраться и провести оборону. Если бы на перерыв ушли при счёте 2:0, все карты были бы в руках и огромное преимущество было бы у «Спартака». Когда пропустили, было неприятно психологически, и в следующем тайме играли слабее. Это спорт, это борьба. Думаю, надо провести работу с защитниками.

Рассказов – человек, и не стоит вешать всех собак на него одного. Понимаю, что игра командная, и вся команда должна разделять неудачу. Ошибался не только он, но ему, другим футболистам и в первую очередь тренеру надо провести работу над ошибками», — сказал Карякин в эфире телеканала «Матч ТВ».

После трёх туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 3 очка.