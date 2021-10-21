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«Зенит» сохранил третье место, «Ювентус» единолично лидирует. Турнирная таблица группы H

«Зенит» сохранил третье место, «Ювентус» единолично лидирует. Турнирная таблица группы H
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Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» является единственным представителем России в этом турнире и выступает в группе H.

В матче третьего тура клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Ювентусу». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт- Петербурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победный гол был забит на 86-й минуте. Маттио Де Шильо с левого фланга выполнил мягкую подачу в центр штрафной, откуда Деян Кулушевски беспрепятственно головой подрезал мяч в дальний угол ворот.

После трёх туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Ювентус», в свою очередь, единолично возглавляет турнирную таблицу, выиграв все три матча. На втором месте находится «Челси», записав в свой актив 6 очков. Замыкает квартет «Мальмё». Команда проиграла все три матча на турнире.

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