«Зенит» — «Ювентус»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Зенит» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Ювентусу». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победный гол был забит на 86-й минуте. Маттио Де Шильо с левого фланга выполнил мягкую подачу в центр штрафной, откуда Деян Кулушевски беспрепятственно головой подрезал мяч в дальний угол ворот.

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После трёх туров «Зенит» находится на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 3 очка. «Ювентус», в свою очередь, единолично возглавляет турнирную таблицу. Туринцы выиграли три матча из трёх. На втором месте находится «Челси», который набрал 6 очка. Последнее место занимает «Мальмё», не набрав ни одного очка после трёх туров.