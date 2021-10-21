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Барриос: «Зенит» продолжает думать о том, чтобы выйти из группы Лиги чемпионов

Барриос: «Зенит» продолжает думать о том, чтобы выйти из группы Лиги чемпионов
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Полузащитник «Зенит» Вильмар Барриос прокомментировал поражение команды в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1).

«Нам не хватило концентрации в эпизоде с пропущенным мячом. «Ювентус» — команда, которой нельзя позволять такие вещи. Мы пропустили одну контратаку, и они тут же забили. Это очень обидное поражение, жаль, что мы проиграли дома. Мы продолжаем думать о том, чтобы выйти из группы Лиги чемпионов, бороться до конца и сделаем все, чтобы в следующих матчах набрать очки», — приводит слова Барриоса официальный сайт УЕФА.

После трёх туров «Зенит» находится на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 3 очка. «Ювентус», в свою очередь, единолично возглавляет турнирную таблицу. Туринцы выиграли три матча из трёх. На втором месте находится «Челси», который набрал 6 очка. Последнее место занимает «Мальмё», не набрав ни одного очка после трёх туров.

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