Ларссон о матче с «Лестером»: возможно, «Спартак» слишком уж поверил в себя и расслабился

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал поражение команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу гостей.

«Даже не знаю, что произошло после нашего второго гола. Возможно, слишком уж поверили в себя и расслабились. Первый тайм мы провели здорово, но после перерыва сдали. Очень плохой результат, но нужно двигаться вперед», — приводит слова Ларссона официальный сайт УЕФА.

После трёх туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Лестер», в свою очередь, находится на втором месте, набрав 4 очка. В следующем туре «Спартак» вновь сыграет с «Лестером». Матч состоится 4 ноября в Лестере».