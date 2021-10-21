Решающий гол Роналду в обзоре волевой победы «Манчестер Юнайтед» в матче с «Аталантой»

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» обыграл «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Маркус Рашфорд, Гарри Магуайр и Криштиану Роналду. За «Аталанту» отличились Марио Пашалич и Мерих Демирал. Отметим, по ходу встречу «Красные дьяволы» проигрывали со счётом 0:2, но смогли вырвать победу.

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«Манчестер Юнайтед» в трёх матчах набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Аталанта» (4) — вторая.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» вновь сыграет с «Аталантой». Матч состоится 2 ноябр в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начало матча – 23:00 мск.