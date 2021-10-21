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Роналду опубликовал эмоциональный пост после победы «Манчестер Юнайтед» над «Аталантой»

Роналду опубликовал эмоциональный пост после победы «Манчестер Юнайтед» над «Аталантой»
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Португальский нападающий Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Роналду стал автором победного гола.

«Да! Театр мечты в огне! Мы живы! Мы — Люди. Объединившись, мы никогда не сдадимся! Это Олд Траффорд!», — написал Роналду в своём «Инстаграме».

Добавим, в этой встрече Роналду установил рекорд Лиги чемпионов, забив 38 командам в рамках турнира.
«Манчестер Юнайтед» в трёх матчах набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Аталанта» (4) — вторая.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» вновь сыграет с «Аталантой». Матч состоится 2 ноября.

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