«Ньюкасл» примет решение по новому главному тренеру в ближайшие дни

Руководство «Ньюкасла» в ближайшие дни примет решение о новом главном тренере команды. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, португальский специалист Паулу Фонсека был бы рад возглавить команду, однако «Ньюкасл» ведёт переговоры со многими кандидатами.

20 октября главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс покинул свой пост. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Временно исполняющим обязанности наставника «Ньюкасла» назначен Грэм Джонс.

Ранее сообщалось, что в качестве основных кандидатов на смену Брюса рассматриваются наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, экс-тренер «Ромы» и «Шахтёра» Паулу Фонсека, тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард, руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник или Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал».