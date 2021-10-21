Рекорд Роналду в ЛЧ, голы Тарасенко и Барбашёва в НХЛ. Главное к утру

Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов, «Зенит» уступил «Ювентусу», «Спартак» проиграл «Лестеру» в Лиге Европы, а российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв благодаря своим голам принесли победу «Сент-Луису» в матче НХЛ. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов.
2. «Зенит» минимально уступил «Ювентусу», пропустив на 86-й минуте.
3. «Лестер» обыграл «Спартак» благодаря покеру Даки.
4. «Сент-Луис» обыграл «Вегас» благодаря шайбам Тарасенко и Барбашёва.
5. «Манчестер Юнайтед» отыгрался с 0:2 в матче с «Аталантой», победный гол забил Роналду.
6. «Бавария» разгромила «Бенфику», Зане оформил дубль.
7. Макгрегору предъявлено официальное обвинение после избиения итальянского диджея.
8. Россиянки завоевали серебро в командном спринте на ЧМ по велотреку.
9. Журналиста после матча с «Лестером» избил бывший глава фан-клуба «Спартака».
10. «Барселона» минимально обыграла киевское «Динамо» благодаря голу Пике.
11. «Челси» разгромил «Мальмё» в матче Лиги чемпионов.
12. Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Кубка Кремля.
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