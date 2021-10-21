Отец Гризманна — о судьях на матчах Лиги чемпионов: кучка клоунов
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Ален Гризманн, отец нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, прокомментировал работу арбитров на матчах Лиги чемпионов.
Антуан получил красную карточку в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем», когда сыграл высоко поднятой ногой. При этом форвард «Милана» Златан Ибрагимович за похожее нарушение в матче с «Порту» получил только жёлтую карточку.
«Жёлтая для Златана и красная для Гризманна, кучка клоунов», – написал Ален в своём аккаунте в «Инстаграме», прикрепив к публикации фото с нарушением Ибрагимовича.
Ален Гризманн через несколько минут удалил пост.
В третьем туре группового этапа ЛЧ «Атлетико» дома уступил «Ливерпулю» со счётом 2:3, а «Милан» на выезде проиграл «Порту» со счётом 0:1.
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