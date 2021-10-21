Хавбек «Химок» Трошечкин высказался о возможном переходе в «Локомотив»

Центральный полузащитник подмосковных «Химок» Александр Трошечкин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив», воспитанником которого является. Летом некоторые СМИ писали, что железнодорожники хотят вернуть выходца своей академии.
«Бумаг не видел, но слухи были. Даже говорил насчёт этого с предыдущим руководством «Химок». Да, я с шести лет играл за «Локомотив», и отлучка в «Динамо» была для меня большим стрессом, она произошла по семейным причинам. В детстве ходил на матчи «Локо» в Лиге чемпионов, любил этот клуб, но взрослая карьера — это отдельный разговор.
«Локо» — российский гранд. Конечно, в прошлом году я хотел туда, но раз не сложилось — никаких проблем. Надо ещё лучше играть за «Химки», чтобы позвал кто-то из топов», — приводит слова Трошечкина «Матч ТВ».
- 21 октября 2021
-
09:58
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:37
-
09:33
-
09:28
-
09:00
-
08:53
-
08:33
-
06:43
-
06:27
-
04:54
-
04:07
-
03:50
-
03:31
-
03:10
-
02:39
-
02:21
-
02:08
-
01:55
-
01:44
-
01:18
-
01:12
-
01:00
-
00:59
-
00:54
-
00:53
-
00:45
-
00:45
-
00:36
-
00:35
-
00:32
-
00:29
-
00:27