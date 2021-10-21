Хавбек «Химок» Трошечкин высказался о возможном переходе в «Локомотив»

Центральный полузащитник подмосковных «Химок» Александр Трошечкин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив», воспитанником которого является. Летом некоторые СМИ писали, что железнодорожники хотят вернуть выходца своей академии.

«Бумаг не видел, но слухи были. Даже говорил насчёт этого с предыдущим руководством «Химок». Да, я с шести лет играл за «Локомотив», и отлучка в «Динамо» была для меня большим стрессом, она произошла по семейным причинам. В детстве ходил на матчи «Локо» в Лиге чемпионов, любил этот клуб, но взрослая карьера — это отдельный разговор.

«Локо» — российский гранд. Конечно, в прошлом году я хотел туда, но раз не сложилось — никаких проблем. Надо ещё лучше играть за «Химки», чтобы позвал кто-то из топов», — приводит слова Трошечкина «Матч ТВ».