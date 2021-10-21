Поль Погба — о волевой победе над «Аталантой»: мы не сдаёмся

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал пост после волевой победы команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2).

«Мы не сдаёмся», — написал Погба.

Пост доступен в «инстаграме» Поля Погба.

В ходе матча манкунианцы проигрывали 0:2, но сумели вырвать победу благодаря голам Маркуса Рашфорда, Гарри Магуайра и Криштиану Роналду. «Манчестер Юнайтед» в трёх матчах набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Аталанта» (4) — вторая. На третьей позиции располагается «Вильярреал» (4), на четвёртой — «Янг Бойз» (3).

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Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: