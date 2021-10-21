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Гаджиев — о Рассказове: так нельзя играть. Такие ошибки нельзя делать даже во второй лиге

Гаджиев — о Рассказове: так нельзя играть. Такие ошибки нельзя делать даже во второй лиге
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Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев поделился мнением о результате матча 3-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Лестер Сити» (3:4).

«Так нельзя играть. Понятное дело, что любой защитник не должен упускать игрока за спину. Потому что, если соперник принял мяч перед тобой, у тебя ещё есть какие-то шансы. А когда он принимает у тебя за спиной, твоя позиция уже отыграна. И потом защитник бежит, догоняет — и зачем он падает в подкате, если на 90% этот мяч не достаёт? Это грубые ошибки, которых не имеют права допускать игроки не то что Премьер-Лиги, а первого или второго дивизиона.

Проходит гол со стороны Рассказова — он пытается догнать, подкатывается и выключается из игры. Чего ты катишься? Очевидно было, что он мяч не достаёт, но если не достаёт, всё равно надо бежать до конца», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

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