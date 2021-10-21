Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витесс» — «Тоттенхэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кулушевски: гол в ворота «Зенита» запомню на всю жизнь

Кулушевски: гол в ворота «Зенита» запомню на всю жизнь
Комментарии

Шведский полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:0).

«Я никогда в жизни не забуду гол в ворота «Зенита». Это был мой дебютный гол в Лиге чемпионов, первый гол в нынешнем сезоне, ещё и нетипично забитый для меня – ударом головой! Я видел, как мяч движется по дуге к воротам, поэтому боялся, что он вылетит за пределы поля.

Я вышел на поле, чтобы изменить ситуацию. Сначала это было нелегко, но по итогу я оказался в нужном месте в нужное время. Мы играли очень плохо в первом и втором тайме, но сила команды в том, чтобы побеждать, даже когда игра складывается против нас», — приводит слова Кулушевски Football Italia.

После трёх туров группового этапа ЛЧ «Зенит» находится на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 3 очка. «Ювентус» единолично возглавляет турнирную таблицу. Туринцы выиграли три матча из трёх.

Новость по теме
Лука Тони прокомментировал победу «Ювентуса» над «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021