Канищев — о поражении «Зенита»: проиграйте 3:4, как «Спартак», но покажите атакующую игру

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал поражение команды от «Ювентуса» (0:1) в матче третьего тура Лиги чемпионов.
«Есть неудовлетворение не только результатом, но и качеством игры. Так нельзя: вы играете дома, при своих болельщиках. Всё равно, с кем вы выходите. Ну, проиграйте 3:4, как «Спартак», но покажите атакующий футбол! Мы вкладываем деньги, чтобы показать определённый уровень в лиге чемпионов, и ставим «автобус».
У «Зенита» все 11 человек играли за линией мяча, практически не имели шансов. Это разочаровывает. Оставалось только дождаться: залетит или не залетит мяч в наши ворота. Надежды на выигрыш не было. «Зенит» не оправдал ожиданий болельщиков. «Ювентус» дал выходной основным игрокам. Ну, с такой-то командой мы должны конкурировать», — сказал Александр Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 21 октября 2021
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