Соучек обратился к пластическому хирургу после того, как Рондон наступил ему на лицо

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес сообщил, что полузащитник Томаш Соучек был вынужден обратиться к пластическому хирургу в связи с повреждениями лица, полученными в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Чех пострадал в столкновении с форвардом «ирисок» Хосе Саломоном Рондоном. Томаш в падении пытался перехватить мяч, и венесуэлец случайно наступил ему шипами на лицо.
«С Томашем всё в порядке. Ему ещё немного больно. У него швы на губе, щеке и носу. Но в целом всё нормально. Не думаю, что эти повреждения станут причиной его невыхода на поле. Главное — решить, стоит ли ему предоставить отдых или нет. Томаш хочет играть. Ему наложили швы. Это сделал пластический хирург.
Я сказал ему: «Посмотри на мои брови. У меня там швы ещё со времён выступлений на позиции центрального полузащитника». Ему нужно заработать ещё несколько швов, чтобы добраться до такого уровня», — цитирует Мойеса Sky Sports.
Сегодня, 21 октября, «Вест Хэм» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы сыграет с «Генком».
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Видеообзор матча «Эвертон» — «Вест Хэм»
- 21 октября 2021
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