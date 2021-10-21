Де Шильо — о матче с «Зенитом»: «Ювентус» обретает солидность обороны, которой не хватало

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:0).
«Победить в матче Лиги чемпионов – лучший способ отметить день рождения!
«Ювентус» выигрывает четыре матча подряд со счётом 1:0? Да, мы обретаем ту солидность и монолитность обороны, которой нам немного не хватало в первых матчах сезона, где мы пропускали голы. Результат 1:0 – хороший, это победа, которая повышает ваш моральный настрой и даёт всё больше уверенности», — приводит слова Де Шильо TuttoJuve.
После трёх туров группового этапа ЛЧ «Зенит» находится на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 3 очка. «Ювентус» единолично возглавляет турнирную таблицу. Туринцы выиграли три матча из трёх.
- 21 октября 2021
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