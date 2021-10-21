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Артём Ребров — о поражении от «Лестера»: давайте не будем искать крайних

Артём Ребров — о поражении от «Лестера»: давайте не будем искать крайних
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Вратарь «Спартака» Артём Ребров прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (3:4).

«Выигрывает команда или проигрывает. Вытаскивает матч на последней минуте или пропускает решающий мяч в самом конце игры. Всё это делает команда, а не какой-то отдельный футболист. Без ошибок не бывает голов. Давайте будем не искать крайних, а все вместе идти дальше! Спасибо за поддержку. Команде за характер», — написал Ребров в своём «инстаграме».

20 октября проходил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу гостей, в составе которых покер оформил Патсон Дака.

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