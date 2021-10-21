Полиция задержала бывшего главу фан-клуба «Спартака», который напал на журналиста

Полиция задержала бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, сообщает телеграм-канал «Мутко против». На него был составлен протокол об административном правонарушении, после чего Валентин был помещён в изолятор.
По вменяемой статье Коршунову грозит 15 суток ареста, но возможно добавление уголовного наказания. Также в крови у бывшего главы фан-клуба «Спартака» был найден алкоголь.
Ранее было опубликовано видео нападения на журналиста после матча Лиги Европы «Спартак» — «Лестер». В ходе конфликта агрессор нецензурно выражался, требуя перестать его снимать, после чего набросился на репортёра.
Напомним, вчера, 20 октября, после матча «Спартак» — «Лестер», который завершился со счётом 4:3 в пользу английского клуба, возле VIP-входа на стадион «Открытие Банк Арена» избили журналиста. В стычке с неизвестным пострадал журналист РБК Александр Щёголев. И его, и нападавшего отвели в полицейский участок.
- 21 октября 2021
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