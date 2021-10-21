Тухель — о матче с «Мальмё»: «Челси» требовал от себя победу и заслужил её

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Мальмё» (4:0).
«У нас всё очень хорошо получилось, потому что мы играли с большой интенсивностью, выиграли множество единоборств. Мы потребовали от себя победу и заслужили её, потому что провели отличную игру. Мы очень рады», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
Напомним, вчера, 20 октября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между английским «Челси» и шведским «Мальмё». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля. В параллельном матче группы санкт-петербургский «Зенит» минимально уступил туринскому «Ювентусу» (0:1).
- 21 октября 2021
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