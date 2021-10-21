Гари Линекер: Криштиану Роналду, бесспорно, лучший в игре головой в истории футбола

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Аталантой». Манкунианцы проигрывали 0:2 по ходу встречи, но сумели вырвать победу со счётом 3:2. Победным оказался гол португальца Криштиану Роналду.

«Что за гол в исполнении Роналду! Он, бесспорно, лучший в игре головой в истории футбола. Я насладился этой игрой. Прекрасный камбэк от «Манчестер Юнайтед», но стоит отдать должное «Аталанте». Они шли вперёд, а не старались отсидеться сзади. Футбол всегда должен быть развлечением», — написал Линекер в своём «твиттере».

«Манчестер Юнайтед» в трёх матчах набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Аталанта» (4) — вторая.

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Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: