Дуглас Сантос — один из лидеров ЛЧ по пасам под удар. Больше только у Фернандеша из «МЮ»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос является одним из лидеров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА по количеству передач под удар. За три стартовых матча группового этапа ЛЧ бразилец отдал 10 пасов под удар (2 в матче с «Челси», 6 – с «Мальмё», 2 – с «Ювентусом»), информирует Opta Sport.

Примечательно, что опережает защитника «Зенита» лишь Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед», на счету которого 13 передач под удар за три стартовых матча ЛЧ.

Напомним, после трёх туров группового этапа ЛЧ «Зенит» находится на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 3 очка. «Ювентус» единолично возглавляет турнирную таблицу. Туринцы выиграли три матча из трёх. Вторую строчку занимает лондонский «Челси» (6). Замыкает таблицу «Мальмё» (0).